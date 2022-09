Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez presentaron el libro del que comparte autoría, La Disputa por México: Dos proyectos frente a frente para 2024. Delgado Gómez compartió que el libro busca hablar sobre la política y cómo su trabajo como periodistas trata de poner la información al alcance de todos.“El libro tiene sentido de acreditar en efecto qué hay una disputa por la nación con dos proyectos perfectamente definidos con dos coaliciones electorales pero que va más allá, que agrupan interés y causas. En ese sentido como periodistas creo que cumplimos por lo menos en esta parte una responsabilidad que tenemos como periodistas y lo ponemos a disposición de personas, de ciudadanos como ustedes que agradecemos mucho que lo lean y que estén aquí hoy”, dijo Delgado Gómez.Alejandro Páez Varela, refirió que cómo inquietud personal ante el contexto político actual, el discurso de la dictadura y la insistencia de decir que estamos padeciendo la dictadura más terrible según afirma el 90% de los medios y el 98% de los periodistas del país “lo dicen con toda la libertad, a nadie han corrido, de hecho, los únicos que han perdido su empleo en el sexenio de López Obrador hemos sido Julio Esquilledo, Álvaro Delgado y yo”.Ambos señalaron que no tienen conocimiento de que periodistas hayan sido corridos de medios como Televisa, Reforma, El Universal o de Televisión Azteca, ni de los medios públicos, pues aseguraron que sigue habiendo los mismos que dejaron Calderón y Peña.Recriminando así los autores que ni siquiera ello se han podido incorporar a los medios públicos, sin embargo, es algo que tampoco buscan pues no quieren relacionarse con este ni con ningún otro gobierno por tener siempre la libertad de decir las cosas como las quieren decir.“Si hay un discurso desde ciertas élites para tratar de decir que lo que se está viviendo que es un gobierno autoritario y tremendamente militarizado, sin embargo, esta semana fuimos testigos de dos convulsiones en dos poderes, esta semana el lopezobradorismo perdió el Senado de la República, ganó Monreal que no es un lopezobradorista, dicho por él mismo. Él se plantea como una alternativa al lopezobradorismo”, dijo Páez.De igual manera argumentó, “a la vez vimos al presidente frustrado en una misma ‘mañanera’, ya que cuando el presidente habla y presenta una causa en contra de unos jueces y luego cuando el presidente en la ‘mañanera’ enseña todas las causas en que los jueces liberan malandros, en el sexenio pasado el presidente no tenía que litigar con juececillos de quinta, él solo mandaba a quitar. Por primera vez un presidente de la República litiga en una conferencia de prensa con un juecesillo. El presidente plantea ayer mismo el tema de los ministros de la corte que renunciaron a participar en la transformación”.Páez Varela refirió que los dos poderes donde el presidente de México “muestra a lo mejor debilidad pero en esa aparente debilidad está la fortaleza de las democracias. Yo creo que son episodios que hablan de una salud de la República cuando se trata de vender la idea de que estamos viviendo una dictadura”.Por su parte, Delgado Gómez criticó a esta como una, pues dijo “es una curiosa dictadura en la que no se persigue a nadie, ya no digamos desde el Gobierno Federal, en los gobiernos de los estados hay expresiones como siempre han existido de politiquillos, de gobernantes que como suele ocurrir no solamente en México y en el mundo pues son repelentes a la crítica. Hoy sin duda las garantías que la constitución consagra están vigentes”.Sobre la publicación del libro invitaron a aquellos que no han tenido acceso al libro, a buscar en YouTube el documental completo que tiene gran parte del libro de manera gratuita.