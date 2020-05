Presentan otra denuncia contra exfuncionario de Espacios Educativos por extorsión

Por el delito de extorsión, el ingeniero Roberto Juárez Vázquez, representante de la empresa constructora Vargmont, S. A. de C. V., denunció al exjefe del Departamento de Acuerdos y Seguimiento del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, Erick Sánchez Vázquez, por presuntamente solicitar dinero para la asignación de las obras que se concursan en este organismo dependiente de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción contra Servidores Públicos, para que realice las investigaciones correspondientes e integre la carpeta respectiva e iniciar el procedimiento judicial conducente.Esta sería la tercera denuncia que interponen en su contra, pues la primera la presentó ante esta instancia judicial por el Área Jurídica de la SEV. La segunda, la interpuso Roberto Ixtla Campuzano, por lo que la fiscalía correspondiente ya está integrando las carpetas de investigación para solicitar al Juez de control la orden de aprehensión respectiva.La tercera querella fue presentada el jueves pasado al filo de las 18:00 horas, en donde se reitera la conducta delictiva mencionada con la que se conducía el exservidor público.Hasta el momento no se tiene conocimiento de si el exfuncionario público ya fue citado a declarar por los hechos denunciados, pues ya le han enviado las notificaciones correspondientes, ya que por la secresía del caso no se tiene acceso a la carpeta de investigación que se integra.Se han corrido versiones en el sentido de que Sánchez Vázquez ya no se encuentra en el estado de Veracruz.Cabe señalar que en días pasados, el exfuncionario fue detenido y posteriormente liberado tras hallársele droga en su vehículo. Posteriormente, acusó públicamente que policías ya lo esperaban y todo fue “un cuatro” por parte del titular de Espacios Educativos, Ricardo García Jiménez y del secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar.Según Sánchez Vázquez, actuaron en su contra por cuestionar anomalías en contratos y el mismo Director de Espacios Educativos se comunicó con él y le reveló que por "instrucciones superiores" le inventaron todo el proceso y que buscarán a empresas para denunciarlo por corrupción.“Me dijo que tenían otro tamal para mí”, comentó en aquel entonces.