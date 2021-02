Presentarán disco de la Orquesta Sinfónica de Xalapa

“Beethoven-Schumann” es el nombre del disco que este jueves será presentado a las 20:00 horas, en el auditorio de RadioUV, por el maestro Paco Aragón, titular de Radio UV y el maestro Enrique Salmerón, investigador y musicólogo de la UV.



Presentación que contará con la participación de la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana; el maestro Rafael Alcalá, director general de Difusión Cultural; el maestro Rey Alejandro Conde, director de grupos artísticos; el maestro Martin Lebel, director titular de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, entre otros músicos del grupo universitario.



Este es un disco grabado en vivo -en coproducción con RadioUV- a principios del 2020, en momentos cuando la pandemia no se hacía global. Sin saberlo, fue el momento oportuno para inmortalizar dos de sus mejores conciertos de inicio de temporada.



“Ambos fueron realizados el pasado mes de febrero 2020, conciertos de la primera época de Martin Lebel como su Director Titular. Este disco contiene obras del compositor Ludwig van Beethoven -uno de los favoritos del maestro Lebel-, quien el año pasado fue homenajeado en el Festival 250 Beethoven, en honor a su natalicio. Escucharemos a un Beethoven inquieto por renovar las formas, llevando hasta sus últimas consecuencias una de las estructuras discursivo-musicales más utilizadas desde principios del clasicismo: la sonata. De los inicios de esta época datan la obertura del ballet ‘Las criaturas de Prometeo, Op. 43’ y la ‘Sinfonía No. 2, en Re mayor, Op. 36’”, explicó Enrique Hagmaier, del departamento de Relaciones Públicas de la OSX.



“Por su parte, Robert Schumann representa una de las personalidades más significativas del periodo romántico, donde se buscaba frenéticamente expresar otras realidades mediante la exaltación de las emociones, los sentimientos y las intuiciones. Su ‘Sinfonía No. 3, en Mi bemol Mayor, Op. 97 Renana’ (1850) rinde homenaje a la ciudad alemana de Düsseldorf y al Rin, en ella intentó representar a lo largo de 5 movimientos un recorrido musical por la ciudad: el río, la catedral, la gente y uniendo todo al final”.



Cabe destacar que en este disco, el concierto fue grabado con la orquesta completa, con la participación de todos sus integrantes. Sin duda es un disco que pasará a la historia de nuestra ciudad. Una orquesta de más de 100 integrantes, con más de mil personas como público, concierto que está en la memoria de todos los integrantes de la OSX y de Xalapa. Enhorabuena.