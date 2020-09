Este martes será, a las 19:00 horas vía zoom FB Live, la presentación que harán Sabino Cruz y Alejandro Schwartz, del libro de Daniel Acevedo Ituarte, Carta a un Joven Aspirante a Coreógrafo.



Con la aparición de Carta a un joven aspirante a coreógrafo del maestro Daniel Acevedo, el también ejecutante de Teatro y Danza, docente, diseñador, coreógrafo, escritor, investigador, gestor y promotor Cultural ya suma 7 libros publicados. El primero fue una traducción de la bailarina Martha Graham, publicado por la facultad de danza de la Universidad Veracruzana, en el año 2003.



Al entrevistar a Daniel Acevedo, tambien autor del poemario Desnudo Interior, publicado por el IVEC en el año 2007, sobre sus motivos para escribir sobre el tema señaló que, "siempre he pensado que todo en la vida es un proceso, he visto, desde hace mucho tiempo el interés (si no es que la premura) por los jóvenes, en hacer coreografía. Y decidí hacer este libro, llamando la atencion hacia la necesidad del estudio y la preparación para que, con la experiencia, se vaya dominando el oficio y forjando una carrera con obra sólida".



"¿Cuál es la importancia de la coreografía en los estudiantes de danza?"



"Hay que establecer que no a todos los bailarines les interesa hacer coreografía, ni todos tienen las habilidades para ello. Hacer coreografía no es sólamente tomar una música y llenarla de pasitos, o secuencias sabrosas...", nos dice mientras sonríe.



"Tambien hay que tener claro que, tan importante es el bailarin, como lo es el coreógrafo. Como el maestro de danza. Como el compositor. Así como la necesidad del estudio y la preparacion. Cada uno es una especialidad, que en un momento dado, conjugan sus saberes y habilidades para producir un espectáculo dancístico".



"Pero el coreografo es el que aporta la idea, la temática, el concepto, el estilo, etcétera y, en definitiva, es el que coordina las actividades de los demás. Es como un músico-compositor-director".



«O un dramaturgo director», agrega cuando le preguntamos si en este libro él comparte parte su experiencia como bailarín, pues él fue, de 1987 a 1990, Director de la Facultad de Danza Contemporánea; Director y fundador de la Organización Cultural Vera-Danza, en el año de 1998; también fue Director del Premio a la Creación Coreográfica “Guillermina Bravo”, que se realiza desde 1999; así como Director del Festival Veracruzano de Danza, organizado desde 1999.



"Bueno, mi experiencia en el sentido de la necesidad de saber, claramente, que se quiere y tener y seguir un orden para lograrlo".



¿En México existe la carrera de músico y bailarín, también la de coreógrafo?



"Existe la necesidad del estudio y la preparación. Sí, aunque son muy pocas en comparacion con las de bailarines. Siento que no hay un consenso en que si la coreografía deba ser una carrera, un complemento de ésta, o una especialidad posterior. Cuando la gente habla de danza, piensa en bailarines, no precisamente en la obra y mucho menos en el creador".



"Una coreografía es una obrea dramático-dancística. El coreógrafo debe tener un cúmulo de conocimientos e información. Además de sus capacidades creativas. En fin, en este libro (o documento) pretendo llamar la atención a todo eso, el asunto no es sólo como la cancion de la burrita: dos pasos pa'delante y otros tantos para atrás. Espero sea de utilidad para quien pretenda ser coreógrafo, sin importar el estilo, género o línea que quiera abordar. O seguir. Es sólo una propuesta, entre las muchas, o pocas, que pudiera haber. Sin quitar la posibilidad de que cada quien genere la propia, siempre y cuando lo haga, que lo haga con seriedad, orden y profesionalismo".



¿Después de esta presentación virtual, cuando aparecerá el libro impreso?



«La impresión está en proceso, como es una edición de autor, la obtención tendrá que ser casi, casi por pedido, considero que en un mes ya está listo. Valoro las opciones del libro impreso o virtual. Debo confesar que soy de la vieja ola. Lo prefiero impreso pero también uno se adapta a estos nuevos rumbos y maneras".