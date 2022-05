Presentó pruebas de quién hurtó su camioneta y Fiscalía no actúa, expone ciudadano

Acusan a la Fiscalía Regional de Boca del Río de incompetencia en labor toda vez que pese a que al denunciar el robo de su camioneta aportó pruebas, la dependencia no ha avanzado en su recuperación.Al respecto, Rafael “N” refirió que entre las pruebas entregadas a la Fiscalía está un video del momento exacto del hurto, que ocurrió el lunes 16 de mayo.El agraviado expresó que acudió ante la representación social para querellarse directamente contra Daniel “N”, como presunto responsable de haberse llevado la unidad de la marca Mazda tipo CX7.El señalado es exnovio de la antigua propietaria, a quien supuestamente le quitó las llaves y al ubicar la camioneta estacionada en el fraccionamiento Lomas del Mar, en Boca del Río, simplemente la abrió y se la llevó con toda calma.Aun cuando la sustracción del vehículo quedó grabada por una cámara de seguridad, de que se tiene la plena identificación del hombre en cuestión y que además se sabe que la unidad está en Paso de Ovejas, donde el señalado tiene su domicilio, las autoridades ministeriales no han actuado.El Fiscal abrió la indagatoria 425/2022 pero no ha enviado los citatorios para que el imputado se presente y responda conforme a Derecho.Sin embargo, el presunto ladrón Daniel “N” ahora fue quien denunció penalmente a Rafael “N”, a quien acusó de haberle robado la camioneta en Cardel y llevarla a Boca del Río.Aparentemente se trataría de una venganza por parte del Daniel “N” contra su expareja, en la que ahora Rafael “N” quedó en medio y fue despojado injustamente de su unidad. Además, teme que la Fiscalía lo esté protegiendo y por eso hayan recibido su denuncia, aun cuando no cuenta con fundamentos.Ahora, Rafael “N” llamó a titular de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadáns, para que ponga orden en la Fiscalía Regional donde, acusó, hay “tortuguismo”.