Presidencia alista campaña de orientación nutricional

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el próximo mes de julio se presentará la campaña de orientación nutricional con el objeto de prevenir enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes.



En su conferencia de presa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo explicó que será una campaña en televisión, radio, redes sociales y también se contempla una materia de “educación para la salud” en los libros de texto gratuitos.



“Nos preparamos para mejorar la nutrición, hábitos alimenticios que debemos eliminar como el consumo de alimentos chatarra. Desde luego, lo que tiene que ver con el ejercicio y no dar lugar a enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes”, dijo.



El presidente López Obrador señaló que a pesar de los pesares, la transformación continúa y se avanza en el propósito de desterrar del país la corrupción.



“Estamos logrando el renacimiento de México porque no se permite la corrupción, no se permite la impunidad. Esa es la fórmula básica, cero corrupción; salvo unidad para liberar fondos para el desarrollo y apoyar el bienestar de nuestro pueblo”, concluyó.