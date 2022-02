Presidenta de Poder Judicial dice no saber de reclamos del IPE por deuda

Aunque la directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos, afirmó que ha buscado generar acuerdos de pago con el Poder Judicial de Veracruz debido a los pasivos que enfrenta dicha institución, la magistrada presidenta Isabel Romero Cruz, se dijo extrañada de dicha afirmación.En entrevista, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, aseveró que la titular del IPE nunca la ha requerido “para nada”.En repetidas ocasiones la Directora ha señalado pasivos por 42 millones de pesos del Poder Judicial, asegurando que ha planteado convenios de pago como los que se implementaron con distintos Ayuntamientos morosos.No obstante, esta semana Griego Ceballos informó que debido a la falta de una respuesta de la institución tuvo que denunciar la falta de pago y enterar de esta situación al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS)."Me decían que son unos intereses, pero ella nunca me ha requerido para nada. No, lo saca en medios, pero nunca me ha requerido", dijo la Magistrada en entrevista, quien añadió que “se trata de pequeños” intereses que se quedaron a deber.Agregó que analizará este tema e informará a los medios de comunicación, puesto que en el Poder Judicial “no queremos deber nada”.Apenas a finales de 2021 el Gobierno de Veracruz y el Congreso aprobaron rescatar con 200 millones de pesos al Poder Judicial, ante la quiebra financiera que atravesaba la institución. Además, para este 2022, se autorizó un aumento en su presupuesto de 316.9 millones de pesos, quedando un total mil 931.2 millones de pesos a ejercer en el actual ejercicio.