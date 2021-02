Presidenta del Congreso local única sancionada por Poder Judicial en caso Actopan

La diputada presidenta del Congreso del Estado, Adriana Linares Capitanachi, será la única amonestada y registrada en el catálogo de sujetos sancionados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), esto ante la negativa de llamar a asumir el cargo de alcalde de Actopan, al suplente José Alfredo López Carreto.



Así lo determinaron los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes modificaron la resolución incidental emitida por el órgano jurisdiccional veracruzano en la que amonestó al Congreso del Estado y ordenó el registro de esta medida de apremio en el catálogo de sujetos sancionados.



En la discusión de los juicios ciudadanos, promovidos por la diputada local, Brianda Kristel Hernández Topete y López Carreto, se explica que el TEV debió individualizar la sanción y aplicarla a la titular del Poder Legislativo de Veracruz, a fin de que diera cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional de julio de 2020.



Y es que en ese fallo le ordenó al pleno parlamentario llamar al alcalde José Paulino Domínguez Sánchez, a reasumir el cargo de alcalde de ese municipio o en su defecto a su suplente para que lo tomara si el propietario no podía.



“En ese sentido, el TEV debió imponer únicamente la medida de apremio a quien ocupa la presidencia del Congreso del Estado o quien detente la presidencia de la Diputación Permanente, lo cual tendría como efecto generar eficacia en el cumplimento de la sentencia de esta Sala Regional”, refiere la resolución tomada por los magistrados federales la noche de este jueves.



Además, resolvieron que el Tribunal veracruzano debe vincular en el incidente de incumplimiento de sentencia a la Diputación Permanente, para lo cual tendrá cinco días.



Con la decisión de la Sala Regional, los diputados locales como Hernández Topete se libran de la amonestación impuesta por los magistrados estatales y el registro de sus nombres en el referido catálogo que no afecta sus derechos político-electorales, a diferencia del creado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para agrupar a quienes ejercen violencia política de género, que sí los inhabilita para buscar un nuevo cargo.



En la sesión, los togados federales también determinaron que el TEV incurrió en dilación al no resolver en los 15 días naturales sucesivos a la presentación, la impugnación por parte de José Alfredo López Carreto, en la que adujo violencia política en su contra por parte del Legislativo local.



Lo anterior porque la fecha en la que interpuso su juicio fue el 30 de diciembre, y de acuerdo con el Código Electoral local, el plazo de resolución de 15 días ya feneció, con lo cual se vulneró su acceso a la justicia, y más porque al 4 de febrero, día que acudió a la Sala Regional, todavía no se había dictado sentencia al respecto.



En la resolución se estableció que las razones expuestas por el TEV para justificar la demora carecían de sustento, porque sí se contaban con los elementos necesarios para dictar un fallo desde el 18 de enero.



“Por ello se ordena al Tribunal Electoral de Veracruz que de manera inmediata emita la sentencia en el juicio cuya omisión constituye la materia de la presente controversia y se conmina a dicha autoridad jurisdiccional atienda en los sucesivo, los asuntos de su competencia con la diligencia debida y emita sus resoluciones en el plazo previsto para ese efecto”, se estipuló.