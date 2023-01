Presidenta del Congreso no descarta desaparición de poderes en Sayula

La presidenta del Congreso del Estado, Margarita Corro Mendoza, afirmó que en breve tendrá que haber una resolución respecto del conflicto entre la Alcaldesa y el Síndico de Sayula de Alemán y no descarta que se determine la desaparición de poderes en el municipio.Recordó que es un problema que tiene a los empleados y ciudadanos afectados por la disputa desde hace un año, por lo cual es necesario que se llegue a una solución.“No se descarta de ninguna manera (la desaparición de poderes) aquí no se le solapa a nadie y vamos a evitar que siga afectándose a la ciudadanía. Creo que no demora en haber una respuesta al respecto, porque ya tenemos una presidenta de la Comisión de Gobernación y tendrá que tomar acciones para que se llegue a una solución al respecto”, dijo.Corro Mendoza indicó que desde el inicio se intentó conciliar con la alcaldesa Lorena, Sánchez Vargas y el síndico Bartolo Lagunes, pero ambas partes han incurrido en irregularidades y tampoco se ha logrado mediar.“Lo primero que hicimos fue llamar a las partes, lo primero es que tiene que haber son argumentos que ellos tengan, de lado y lado. Recuerdan que nosotros somos conciliatorios, aun así nos reservamos el derecho de llegar a otras instancias como la fiscalización, como intervenir tesorería.Advirtió que este conflicto no debe seguir extendiéndose y a través del Congreso del Estado ya se está atendiendo.