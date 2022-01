Presidenta del Poder Judicial de Veracruz tiene COVID

La magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, informó que dio positivo a COVID-19, por lo que permanecerá los próximos días en aislamiento.“En tanto, me mantengo en tratamiento, con síntomas leves, trabajando en todo momento desde casa, continuando con mis funciones oficiales de manera virtual”, informó por redes sociales.De acuerdo a la titular del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, desde el fin de semana pasado presentó un cuadro gripal.“Que de inmediato atendí y por sugerencia médica me realicé la prueba del COVID-19, dando positivo; durante este periodo de acuerdo al protocolo permaneceré en aislamiento por el bien de todos y evitar contagios con las personas que atiendo”, detalló.Apenas este lunes, el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que también se contagió de Coronavirus."No nos espantemos. Miren, me voy a medir la temperatura, 36.1 así está, no he tenido calentura, la oxigenación es de 96. ¿Qué es lo que tengo? Ardor en la garganta. Es como una gripa con ronquera, un poquito de dolor de cuerpo al principio. Estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien", dijo en un mensaje por redes tras darse a conocer su contagio.