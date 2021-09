Presidenta del TSJ gastó 140 mdp más en primer semestre de 2021 que su antecesora

El Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJE) gastó arriba de 140 millones de pesos más durante el primer semestre de 2021 que durante el mismo periodo de 2020, a pesar de que se ha presumido reiteradamente un programa de austeridad y que la presidenta del Consejo de la Judicatura, Inés Romero Cruz, ha manifestado públicamente que ella no es responsable de la crisis financiera que atraviesa el Poder Judicial del Estado, por lo que solicitó, incluso, una ampliación presupuestal de 500 millones de pesos para terminar el año.



De acuerdo con el Segundo Informe Trimestral de Finanzas Públicas del 1° de enero al 30 de junio de 2021, publicado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), el Poder Judicial del Estado, con la presidencia de Isabel Romero Cruz, gastó, durante el primer semestre del año en curso, mil 22 millones 479 mil 633 pesos.



Mientas que el Segundo Informe Trimestral de Finanzas Públicas, del 1° de enero al 30 de junio de 2020, también emitido por la SEFIPLAN, señala que durante el mismo periodo pero del año 2020, bajo la presidencia de Sofía Martínez Huerta, el Poder Judicial del Estado gastó 140 millones 299 137 pesos menos, es decir, 882 millones 180 mil 496 pesos.



Lo anterior, derrumba el discurso de supuesta austeridad de la actual presidenta del Poder Judicial del Estado, Isabel Romero Cruz, quien ha presumido de diversas acciones, como la desaparición de juzgados, con la finalidad de reducir el gasto de dicho poder.



Sin embargo, del estudio del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos correspondiente al primer semestre de los años 2020 y 2021, se desprende que, en su administración se han erogado más de 140 millones de pesos adicionales, con relación al año anterior.



Apenas el viernes pasado, Inés Romero Cruz negó ser la responsable de la crisis financiera dentro del Poder Judicial, señalando que requiere de una ampliación presupuestal de 500 millones para cerrar el año pues “tenemos que terminar el año, lo único que les puedo decir es que no soy responsable de ello”.



No obstante, la información pública en materia financiera la desmiente, pues ella sería responsable del aumento del gasto del Poder Judicial del Estado durante el 2020, junto con la directora de Administración, Joana Bautista Flores, quien fue señalada por la magistrada Concepción Flores Saviaga de derrochar el presupuesto del Poder Judicial de manera irresponsable.



Esto ha derivado en una crisis financiera sin precedentes, pues el déficit de 500 millones de pesos en el presupuesto habría sido consecuencia del mal manejo financiero por parte de la funcionaria, a quien también señaló de ser una imposición externa y no una designación decidida por el Tribunal Superior de Justicia.



La directora de Administración, Joana Bautista Flores, acusó en julio pasado que existen excesos dentro del Poder Judicial, por lo que resulta urgente implementar un plan de austeridad. Sin embargo, ella misma recibe casi 96 mil pesos mensuales entre salario, compensaciones y bonos.