Presidenta interina de Bolivia expulsa a embajadora de México

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, expulsó este lunes a la embajadora de México, María Teresa Mercado, así como a la encargada de Negocios y al cónsul de España, en una escalada del incidente en el que estuvieron involucrados diplomáticos españoles en la legación mexicana en La Paz.



"El gobierno constitucional que presido ha decidido declarar personas 'non gratas' a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de Negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul, Álvaro Fernández y al grupo de presuntamente diplomáticos encapuchados y armados", dijo Áñez en una declaración de prensa.



La relación diplomática entre Bolivia y México se deterioró luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador otorgó en noviembre asilo político al expresidente Evo Morales, que renunció a su cargo a inicios de noviembre en medio de unas cuestionadas elecciones que había ganado.



Morales fue presionado a renunciar por las fuerzas armadas, en lo que él sostiene que fue un golpe de Estado.



MÉXICO PIDE REGRESO DE SU EMBAJADORA EN BOLIVIA



El Gobierno de México dijo el lunes que instruyó a su embajadora en Bolivia a regresar a su país luego que La Paz la declarara persona non grata, en medio de un impasse entre ambas naciones por el asilo otorgado al expresidente Evo Morales y a funcionarios de su gobierno.



"El Gobierno de México toma nota de la comunicación por la que se declara persona non grata a la embajadora María Teresa Mercado", dijo la Cancillería mexicana en un comunicado, donde agregó que instruyó a la funcionaria a regresar a México para "resguardar su seguridad e integridad".