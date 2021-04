Presidente de Argentina da positivo a COVID-19; fue vacunado en enero

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, informó este viernes que una primera prueba de antígenos para detectar COVID-19 dio positivo, por lo que se encuentra aislado.

El mandatario argentino compartió a través de su cuenta de Twitter que luego de presentar fiebre y dolor de cabeza se hizo una prueba de antígeno, la cual salió positiva, sin embargo, aún se espera el resultado de un segundo test; esta vez PCR.



"El día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza me realicé un test de antígeno cuyo resultado fue positivo.



"Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal", escribió.



Fernández, quien además cumple años este viernes, fue vacunado contra COVID-19 el pasado 21 de enero por la dosis rusa Sputnik V.



"Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hágamoslo", dijo en esa ocasión.



Pese a esto, el primer mandatario indicó que hasta el momento no ha presentado malestares mayores y se encuentra físicamente bien.



"Hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia... Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento".



En tanto, aprovechó para solicitar a la población de su país mantener las medidas sanitarias frente al coronavirus y pidió que se mantengan alerta a las indicaciones oficiales, pues "es evidente que la pandemia no pasó", finalizó.