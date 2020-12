Presidente de CANACINTRA critica estrategia contra inseguridad en Veracruz

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, (CANACINTRA), Enoch Castellanos, aseguró que el tema de inseguridad en todo el Estado de Veracruz siendo un flagelo para el sector, por lo cual tienen que destinar recursos económicos para prevenir alguna situación que los ponga en peligro.



En este sentido se le preguntó si Veracruz sería de los peores estados en esta materia, a lo que respondió: "No me atrevo a decirlo, porque no tengo los números de asesinatos, ni cuántos secuestros, robos a transporte o casa habitación hay. Pareciera que viendo mediáticamente hay algunos estados que están más calientes que Veracruz, sin embargo sigue siendo un flagelo para los empresarios veracruzanos".



Agregó que ante la inseguridad, los empresarios tienen que buscar una estrategia para protegerse, pero eso les significa un costo extra. "Porque si tu no puedes tener tu empresa con vigilancia perimetral, o la tienes sin cámaras de seguridad o no tienes medidas preventivas para evitar un robo, un secuestro, no estás protegido, pero insisto en que esto dispara el dinero y el costo para los empresarios o las ganancias que pueden tener".



De igual forma apuntó que el dinero dedicado a tratar de prevenir hechos delincuenciales podría destinarse por parte de los empresarios a la creación de empleos, pero lamentó que no pueda ser así



Finalmente se le preguntó si la estrategia de seguridad a nivel nacional y estatal a fracasado y se concretó a responder: ¿cuál estrategia?