Se filtra audio en donde se escucha al presidente de la agrupación Earth Mission , Sergio González, solicitar apoyo al Gobierno del Estado, recursos y una camioneta, a cambio de ofrecer sus servicios en ayuda de los animales.En el audio, del cual no se sabe su procedencia pero donde se escucha una conversación telefónica con una mujer, el Presidente de la organización llegó a decir que los empresarios (del fideicomiso del Acuario) no le importaban pero que le dieran una camioneta y recursos económicos sin la necesidad de que se le contratara para estar en nómina.“A mí, yo como le digo, voy a repetir el mensaje, los empresarios a mí no me interesan, no es mi área, no es mi giro”, dice Sergio González en la conversación.“Bueno, ya se dio el cambio, el Gobierno del Estado ya lo tomó, está bien, ahora vamos para adelante”, agrega en el sentido de trabajar en coordinación con la actual administración.Incluso revela sus nombres: “Nosotros, Sergio González y Fernanda, lo que buscamos es apoyo para seguir haciendo lo que le toca al Gobierno pero que sabemos que por ‘x’ o ‘y’ no pasa. No importa, no me interesa, lo hacemos juntos, lo sacamos”.La conversación grabada revela que el Presidente de la agrupación ofrece sus servicios y requiere un pago correspondiente por ello pero no como empleado en la nómina: “Tú no tienes gente, yo tengo la disposición. Yo no quiero una nómina, yo quiero apoyo, recurso, movilidad, esto, lo otro”.No obstante, también se escucha que deja en claro su interés por trabajar en el rescate de animales; “Si a mí, a mí me dijeran el Gobierno: ‘Cabrón, ten el rescate de animales’. Te lo juro que no descanso ni una noche. (…) ‘A ver tú ven para acá, llévate camioneta, ten esto, ten lo otro”, se escucha en el audio.Este miércoles en conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez había revelado que el dirigente de la asociación tiene intereses económicos con el Gobierno y consideró que esa es la motivación que ha llevado a hacer declaraciones falsas sobre el Aquarium, ya que no se le benefició con un acuerdo “bajo la mesa”.El mandatario habría adelantado que el presidente de Earth Mission le pidió recursos al Gobierno de Veracruz, mismo que se le fue negado, motivo por el cual, a decir de García Jiménez, por ello ha mantenido un ataque frontal contra la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) y el Gobierno.