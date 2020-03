Presidente de El Salvador niega aterrizaje a vuelo procedente de México

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció en su cuenta de Twitter que prohibirá el aterrizaje a un avión procedente de México en el que, afirma, viajan 12 casos confirmados de coronavirus COVID-19.



Sin explicar cómo sabe de los casos, Bukele tuiteó que “la pista del aeropuerto de El Salvador queda cerrada a aviones que no sean de carga hasta nuevo aviso. Los aviones en camino deberán cambiar de vuelo”.



Sobre el vuelo procedente de México, dijo que es de Avianca, con salida hacia San Salvador “a las 4:00 pm y que arribaría a nuestro país a las 6:50 pm”. Según él, “trae 12 casos conformados de #COVID19. El avión no podrá ingresar al país. Le pido a toda la gente que piensa abordar ese vuelo, QUE NO LO HAGA”.



Luego agregó que “los que aborden ese avión de @Avianca están poniendo en grave riesgo la vida de sus familias. La tripulación también está en riesgo. Qué irresponsables las autoridades mexicanas. Esos pacientes deberían estar aislados, no circulando en el aeropuerto”.



Minutos más tarde, Bukele reuiteó este mensaje de Avianca Centroamérica.



"El vuelo AV431 que opera la ruta México - El Salvador ha sido cancelado. Este NO ha sido abordado y los pasajeros están siendo debidamente informados".



El subsecretario de SRE, Maximiliano Reyes, escribió en respuesta a Bukele:

"Señor Presidente, con todo respeto, nos gustaría saber ¿cuáles son las fuentes de su información? El Gobierno de México siempre ha actuado con absoluta responsabilidad en esta situación, incluso de manera preventiva, siendo pioneros en la región".



Por su parte, el canciller Ebrard también tuiteó a Bukele:



"Presidente Bukele: el vuelo Avianca que menciona se canceló porque se suspendieron todos los vuelos a San Salvador. Podría usted compartirnos ¿cuáles son los 12 casos de coronavirus que menciona y dónde se confirmaron? Es lo responsable en éste y en cualquier otro caso".