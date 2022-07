Presidente de Sri Lanka renuncia vía correo electrónico

El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, envió su dimisión por correo electrónico al presidente del Parlamento, poco después de haber aterrizado en Singapur, indicó el jueves un portavoz del responsable parlamentario.La carta de dimisión fue transmitida al fiscal general del país para examinar los aspectos legales antes de aceptarla formalmente, dijo Indunil Yapa.Rajapaksa, su esposa Ioma y sus dos guardaespaldas llegaron a Singapur a bordo de un avión de la compañía saudita Saudia, dijo a la AFP una fuente del aeropuerto.Singapur afirmó que Rajapaksa ingresó en visita privada y no recibió asilo."Está confirmado que a Rajapaksa se le permitió entrar a Singapur en visita privada", dijo en un comunicado el ministerio de Relaciones Exteriores."No pidió asilo y tampoco le fue otorgado. Singapur en general no acepta pedidos de asilo", agregó.Los manifestantes en Sri Lanka que ocuparon edificios oficiales para impulsar sus demandas de que se forme un nuevo gobierno dijeron el jueves que abandonarían los recintos de forma voluntaria mientras el Parlamento busca una solución.Rajapaksa y su esposa huyeron de Sri Lanka el miércoles en un avión de la Fuerza Aérea, mientras los manifestantes tomaban varios edificios del gobierno para exigir su dimisión.Rajapaksa prometió durante el fin de semana que renunciaría pero en lugar de eso nombró presidente en funciones al primer ministro en su ausencia, lo que enojó aún más a los que culpan al gobierno de la crisis.El gobierno anunció este jueves un toque de queda en la capital, Colombo y sus suburbios hasta las 5 de la mañana del viernes y los manifestantes se retiraban del palacio presidencial tras ocuparlo durante el fin de semana. Algunos extendieron una alfombra roja en el palacio al marcharse.En previsión de más protestas después de que un grupo de personas intentara abrirse paso hasta el Parlamento el día anterior, militares con uniformes verdes y chalecos de camuflaje llegaron el jueves en vehículos blindados de transporte para reforzar las barricadas en torno al edificio.Algunos manifestantes habían compartido videos en internet pidiendo a otros que no asaltaran el Parlamento por temor a una escalada de violencia.Los manifestantes acusan al presidente y a su influyente dinastía familiar de desviar dinero de las arcas del estado durante años y responsabilizan al gobierno de Rajapaksa por llevar al país hasta un desastre económico por su mala gestión. La familia ha negado las acusaciones de corrupción, aunque Rajapaksa admitió que algunas de sus políticas habían contribuido al derrumbe.Como los presidentes de Sri Lanka no pueden ser detenidos mientras estén en el cargo, es probable que Rajapaksa planeara su marcha mientras aún gozaba de esa inmunidad y de acceso a un avión militar.