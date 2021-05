Presiona empresa para que le permitan ejecutar proyecto en Villa del Mar

La playa Villa del Mar, quizá la de mayor tradición e historia en el puerto de Veracruz, enfrentará un nuevo litigio, pues una empresa particular desea desarrollar un proyecto turístico en parte de los terrenos ganados al mar, sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) aún no se pronuncia al respecto.



Por tal razón, la empresa denominada Complejo Turístico Veracruzano SA de CV promovió el juicio de amparo 364/2021 ante el Juzgado Cuarto de Distrito, en contra de la omisión por parte de la autoridad responsable, de resolver la solicitud y gestión para obtener la desincorporación de terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de agua marina respecto de una superficie total de 10,166.257 m² de terrenos en dicha playa ubicada en el bulevar Manuel Ávila Camacho.



Dicha solicitud fue presentada ante la Delegación federal de la SEMARNAT el 23 de marzo de 2018 y registrada con el número de bitácora 20/KY- 0613/03/18. Hasta el momento no ha sido resuelta.



El juicio de amparo apenas fue ingresado el pasado 24 de mayo y todavía no hay un pronunciamiento del Juez Federal sobre una posible suspensión provisional a favor o no de la empresa.