Presionan a Alcalde de Ixhuatlancillo para que cumpla con servicio de agua potable

En demanda de que les doten de agua potable, servicio del que carecen desde hace años, pobladores de San Isidro se manifestaron ante el Palacio Municipal de Ixhuatlancillo para exigir dialogar con el alcalde Fernando Ochoa Vergara.Los inconformes explicaron que lamentablemente tienen un problema añejo del cual no los ha ayudado ninguna administración, por lo que para lavar la ropa y bañarse utilizan el agua de un arroyo cercano, pero ésta se encuentra contaminada y eso les ha provocado a varios de ellos problemas de la piel.Mencionaron que el Ayuntamiento envía pipas, pero les llegan sin problema a los empleados del municipio cuando a ellos les piden 800 pesos y no tienen para pagar esa cantidad.Indicaron que a fin de arreglar el problema intentaron poner una manguera en un venero, pero uno de los vecinos recibió un citatorio por parte del director jurídico del ayuntamiento en un tono intimidante, pues le decían que se tenía que presentar al palacio este día para hablar sobre posibles acciones constitutivas de delito, e incluso el documento le fue entregado por la policía estatal, cuyos elementos rodearon su domicilio, por lo que exigieron al ayuntamiento que si no les va a dotar de agua, al menos no los amedrente.Los inconformes se plantaron en la explanada ante el Palacio y pidieron hablar con el Alcalde, pero empleados municipales les dijeron que había salido a Xalapa; no obstante, a los pocos minutos arribó y no le quedó más remedio que escuchar a la gente.Tras oírlos, pidió que subiera una comisión y se dirigió a sus oficinas, pero la gente lo rechazó, por lo que no le quedó más remedio que volver bajar y ahí les explicó que está haciendo los trámites necesarios para poner en marcha un proyecto que permitirá dotarles de agua.La gente le aplaudió y le pidió que no quede todo en promesas como les han hecho antes.Cabe mencionar que aprovechando la presencia el edil, también acusaron al encargado de pipas, ya que cuando le comentan que no tienen agua, se burla se ellos.