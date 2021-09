Presionan con bloqueo, tras 15 días sin electricidad en comunidad de Papantla

Desesperados e irritados al cumplirse 15 días sin energía eléctrica por afectaciones ocasionadas por el huracán Grace, pobladores de la comunidad La Cadena cerraron el paso en la carretera a Rancho Playa, que comunica a varias localidades más.



Con ramas y una valla humana, los inconformes señalaron que, a pesar de reiteradas peticiones, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no había procedido a reestablecer el servicio a su comunidad, mientras que, en localidades cercanas, como La Guásima, Cruz Verde, Poza Verde y Carrizal, ya tienen el suministro.



Ante ello, los campesinos decidieron hacer presión y bloquearon la vía, impidiendo el paso hacia La Guásima, Rancho Playa, Santa Águeda y Halliburton, estos dos últimos lugares ubicados en los límites de Poza Rica y Papantla.



El caos vial fue total durante varias horas, lo que obligó a representantes de la CFE a acudir a la zona de conflicto para dialogar con los campesinos, quienes insistieron que no se habrían de retirar hasta lograr su cometido.



El personal de la CFE finalmente hizo el compromiso de llevar a cabo los trabajos correspondientes a la brevedad posible, por lo que, con reservas, los inconformes levantaron el bloqueo, pero advirtieron que no esperarán demasiado para que se les reestablezca la energía eléctrica.