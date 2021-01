Presionan para que comunidad LGBT tenga candidaturas en Veracruz

Integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) acudieron al Organismo Público Local Electoral (OPLE) para demandar que se armonice el Código Electoral y personas de la diversidad puedan participar en el proceso electoral.



De acuerdo con el presidente de la Coalición Estatal LGBTTTI, Benjamín Callejas Hernández, los partidos políticos de Veracruz están obligados a otorgar candidaturas a las personas de la diversidad sexual.



"Esto no es nuevo, las acciones afirmativas que hemos estado solicitando al OPLE las hemos enviado desde el 2018 pero desafortunadamente no hemos visto una respuesta por parte del Organismo. Se pidió que se incluyera en la agenda política, en los debates de todos los aspirantes el tema de la diversidad sexual, lo cual no se hizo".



Lamentó que al no dar estos espacios ni la apertura a los integrantes de la comunidad, lo único que se está haciendo es discriminar y violar derechos humanos y políticos.



"Tienen que acatar lo que es la norma. A nivel federal ya hay un mandato, los partidos tienen que acatar esa resolución. Lo importante es que los aspirantes de la diversidad sexual vayan a un cargo de elección popular a nivel federal, la norma ya los está respaldando, aquí hay que exigirla", concluyó.