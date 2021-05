Presionan telefonistas de la región de Orizaba para una revisión salarial

Telefonistas de la región de Orizaba se manifestaron la tarde de este jueves en el parque “Apolinar Castillo” en protesta por la empresa Teléfonos de México (TELMEX) no da respuesta a la revisión salarial y violaciones al contrato colectivo de trabajo.



Alrededor de una veintena de trabajadores de Telmex arribaron al citado parque a las 16:30 horas y con paraguas debido a la lluvia, realizaron su movilización.



En entrevista al término, señalaron que la empresa no ha cumplido con lo que le corresponde, que es atender las violaciones al contrato colectivo de trabajo y también la revisión salarial.



Debido a ello, indicaron, actualmente hay dos emplazamientos a huelga, uno por las violaciones que vence el 19 de mayo y el otro por la revisión salarial parael 20 de mayo.



Indicaron que debido a que hasta ahora no hay una respuesta de la empresa, la huelga podría estallar el día 19 o el 20 dependiendo si de da algún arreglo.



Lamentaron la falta de respuesta por parte de TELMEX, pues todas las empresas atienden esa parte con su personal, pero desconocen a qué se deba, por lo que la actividad de este día es un preparativo por las acciones que se vienen en los próximos días.



Tras llevar a cabo su movilización por espacio de 20 minutos, los telefonistas se retiraron.