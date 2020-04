Prestadores de servicios turísticos en región Xalapa urgen ayuda a Gobierno

El grupo de Conductores Independientes de Turismo a nivel nacional del Estado de Veracruz, zona Xalapa, lanzaron un llamado de auxilio al Gobierno del Estado, pues debido a la emergencia por el coronavirus no tienen manera de enfrentar la situación económica.



Durante una reunión celebrada en el municipio de Coatepec, señalaron que requieren de algún tipo de apoyo para solventar sus gastos familiares, pues su labor turística es su único medio de ingreso y ante la situación que se vive se han cerrado todos los centros vacacionales, dejándolos sin trabajo.



“Solicitamos su apoyo económico para solventar gastos familiares, alimentos, vivienda, servicios varios, durante la actual contingencia del COVID-19, ya que nosotros dependemos del turismo tanto a nivel nacional como internacional; nuestras playas, balnearios, centros vacacionales, zonas turísticas y culturales se encuentran cerradas debido a la contingencia, hacemos de su conocimiento que muchos de nuestros compañeros conductores en otros estados están solicitando los apoyos al gobierno, somos una organización independiente que nos identificamos con nuestra licencia federal tipo A y no contamos con ningún otro ingreso”, refirieron en un escrito.



Refirieron que llevan poco más de un mes sin trabajo, por lo que ya no tienen modo de subsistir pues no cuentan con ningún respaldo de los Gobiernos Estatal y Federal, además de no contar con seguro social y menos con un sueldo base.



“Nos encontramos a la deriva en estos tiempos que son buenas temporadas en turismo. No pertenecemos a ninguna organización, somos libres y somos puros conductores, no dueños de autobuses, ya que ellos tienen manera de sobrevivir”, explicaron.



Aclararon que el apoyo que solicitan es un préstamo, pues están dispuestos a pagarlo en cuanto se levante la contingencia y empiecen a percibir ingresos.



“El apoyo que pedimos es en realidad de préstamo, no regalado y en su momento que pase la contingencia y empecemos a laborar iremos pagando mensualidades, ya que estamos desesperados por la falta de apoyo económico”, finalizaron.