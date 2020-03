Presume Alcalde de Sayula disminución de índices delictivos

A pesar de los hechos de violencia en la citada demarcación, el alcalde de Sayula de Alemán, Fredy Ayala González, presumió un descenso en los índices delictivos, aún sin citar cifras o porcentajes.



"Han bajado los índices delictivos, han estado disminuyendo. A como estaban antes, han ido disminuyendo. No tengo los porcentajes pero escucho a la población más tranquila y ya habido menos asaltos y secuestros", afirmó.



Lo anterior, aun cuando el 15 de febrero delincuentes abrieron fuego y asesinaron al regidor del Ayuntamiento, Saúl Héctor Velázquez Vázquez, postulado por el Partido Revolucionario Institucional.



"Ha habido algunos acontecimientos, actos lamentables. La investigación está a cargo del Gobierno del Estado pero Sayula es un municipio seguro. Han bajado mucho los índices delictivos y han habido algunos del fuero común pero hasta ahora nada alarmante", refirió.



Dijo que en el caso del Regidor, ya había sufrido una amenaza anteriormente "pero ahí que el Estado haga sus investigaciones", explicó y se enfocó en darle más promoción al Festival de Identidades Tradicionales de Sayula.



Por lo anterior, aseguró que no ha incrementado su seguridad.



"No tenemos más seguridad que la de nuestro pueblo", presumió.



Admitió desconocer de los actos de violencia en municipios aledaños a Sayula, entre estos, el abatimiento de líderes delincuenciales en la zona sur.



"Sayula de Alemán está tranquilo. Nosotros no podemos responder por hechos fuera del municipio, desconozco, no tengo información más allá de lo que publican los medios", concluyó.