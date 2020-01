Presume Alcalde de Vega de Alatorre que la inseguridad disminuyó 80% en su municipio

Un descenso en la inseguridad de al menos ochenta por ciento, presumió el alcalde de Vega de Alatorre, Román Bastida Huesca, al grado que cuando asumió el cargo, en 2017, se registraron diez secuestros y en 2018 la cifra descendió a uno.



"No nos sentimos orgullosos en Vega pero antes no se podía vivir porque era uno de los municipios más inseguros de Veracruz", afirmó.



Enfatizó que Vega de Alatorre cuenta con una base militar en servicio las 24 horas, con treinta efectivos, más un destacamento itinerante en Emilio Carranza, con treinta uniformados asignados a patrullajes en los municipios aledaños.



Agregó que Vega además cuenta con una policía montada de cinco elementos y un grupo móvil de la Fuerza Civil, más 30 policías municipales.



Sobre el anuncio del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, en cuanto a "presionar" a los alcaldes para incrementar el número de policías, Bastida Huesca respondió que no necesita "de presiones".



"En Vega de Alatorre lo que más apostamos es a la seguridad, yo no necesito que me presionen porque yo sé lo que hace falta en Vega y estamos bien en este momento y si hace falta más con mucho gusto le entramos, los certificamos" enfatizó.



Aunque admitió que aún "pasan cosas" pero en menor proporción, "ha bajado un ochenta por ciento la delincuencia", abundó el Edil.