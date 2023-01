Presume Salud elevada cifra en vacunación contra influenza en Veracruz

En lo que va de 2023 en territorio veracruzano no se registran casos graves de influenza derivado del proceso de vacunación, ya que al momento se lleva un avance del 89 por ciento, señaló el titular de la Secretaría de Salud del Estado Gerardo Díaz Morales.En entrevista, el funcionario estatal recordó que tan solo para la entidad veracruzana la Federación destinó más de dos millones de dosis, de las cuales la Secretaría de Salud aplica más de un millón y medio."Llevamos un avance bien importante en la vacunación, al estado de Veracruz llegaron más de 2 millones de vacunas y a nosotros nos ha correspondido aplicar un millón 513 vacunas, llevamos el 89 por ciento de la aplicación, esto nos ha permitido no tener casos graves y en este 2023 no tener decesos”, apuntó.El también titular de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), recordó que la distribución de la vacuna contra la influenza la llevó a cabo la federación, sin embargo, se registró un atraso el cual se resolvió de manera inmediata, por lo que hay suficientes vacunas en los centros de salud de la entidad.“A nivel federal nos las hicieron llegar en tiempo y forma, pero si fue una situación de distribución que se corrigió de inmediato, ahorita todos los centros de salud y quien quiera vacunarse puede asistir y con mucho gusto los vacunamos”, afirmó.Finalmente, destacó que, en el tema de la influenza al ser una enfermedad estacional, se aplican las vacunas desde finales de 2022, por lo que se encuentra bajo control y no representa riesgo de pandemia.“La influenza es una enfermedad que afortunadamente la tenemos controlada, no como en aquella pandemia de 2019, el número de casos en 2023 es mínimo”, finalizó.