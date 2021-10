Presumen daño patrimonial por 6 mdp en Mixtla de Altamirano

El recientemente disuelto Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano incurrió en irregularidades en el manejo de los recursos públicos del ejercicio fiscal 2020 que hacen presumir la existencia de un daño patrimonial por 6 millones 72 mil 245.76 pesos.A pesar de que el Concejo Municipal ya no está en funciones porque fue restituido el Ayuntamiento que estaba suspendido, las irregularidades no liberan a los servidores y/o exservidores públicos, de cualquier otro tipo de responsabilidad, sea de carácter civil, administrativa o penal.Tampoco de responsabilidades futuras que pudieran surgir con motivo de la atención de quejas y denuncias de terceros sobre aquéllas que no fueron materia de revisión en la fiscalización de la Cuenta Pública 2020.En la fiscalización de los recursos públicos del año pasado, los auditores del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectaron una retención de 307 mil 449.46 pesos del Impuesto Sobre la Renta por concepto de salarios del mes de diciembre, que no fue enterada a la autoridad competente.Además, al cierre del ejercicio se hallaron dos retenciones por 22 mil 949.09 sin que presenten evidencia de su entrega ante la autoridad fiscal, así como un saldo contrario de 3 mil 357.14 pesos en una cuenta bancaria y que no ha sido aclarado, aunque en el Informe del ORFIS no se especifica si esas observaciones serán objeto de seguimiento en la fiscalización de la Cuenta Pública 2021.En lo que respecta a la obra pública, el Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano contrató por 450 mil pesos, los servicios de una empresa para la supervisión de obras, sin embargo, no hay referencia documental que justifique la aplicación del gasto.Así también, se observó la rehabilitación de sistema de agua potable de la comunidad de Tlaxcantla, que fue ejecutada de forma irregular por falta de permisos y licencias, en específico la validación por la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), por lo que presenta un presunto daño patrimonial de 796 mil 663.11 pesos.Independiente a lo anterior, por falta de acreditación de la propiedad donde se construyó el tanque se observó un presunto daño patrimonial adicional de 660 mil 220.25 pesos, significando que dicha cantidad no implica una adición al presunto daño patrimonial observado, si no que comprende exclusivamente a lo señalado por falta de acreditación de la propiedad.Además, la construcción de camino rural tramo Coximalco-Cocomotla en la localidad de Coximalco, presenta un probable daño patrimonial por 957 mil 491.70 pesos al carecer de la validación de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA).Otra observación es por un probable daño patrimonial de 2 millones 100 mil pesos en la construcción de camino rural tramo Zacatilica-Temoxca en la localidad de Zacatitla. La obra fue ejecutada de forma irregular, por falta de permisos y licencias, en específico el resolutivo de Impacto Ambiental por (SEDEMA).Otras dos obras observadas fueron la construcción de cuartos dormitorios en la colonia Miguel Alemán que presenta un probable daño patrimonial de 360 mil 641.48 pesos, y apertura de camino rural Coximalco-Duraznotla primera etapa en la localidad de Coximalco, con irregularidades por 1 millón 100 mil pesos.