Presuntas autodefensas mantienen reclamos tras captura de líder

Integrantes de presuntos grupos de autodefensas de varios estados se manifestaron en las instalaciones del "Penalito" para exigir la liberación del David "N" e Iván "N" quienes fueron detenidos el pasado domingo y advierten que este caso lo están exhibiendo a nivel internacional como un ejemplo de violación a los derechos humanos.



Afirman que Veracruz no es el único estado donde hay detención de sus compañeros, en Chihuahua otros 3 están presos, Baja California y en el Estado de México, también están presos por delitos fabricados, por ello, desde el puerto de Veracruz pidieron que sean todos liberados.



"Tenemos 7 detenidos Chihuahua, Veracruz, Baja California y Estado de México por cargos infundados y tenemos que ir a asistirlos porque si no levantamos la voz el pueblo no sabe quiénes son ellos", afirmó Jannet Squer, activista defensa en México y Estados Unidos.



Advierten que desde los gobiernos no deben tener miedo a los "autodefensas" y piden la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en estas detenciones.



"Estamos a nivel mundial, estamos poniendo en la vista de todo el mundo que sepan cuánta represión hay en los estados de la República en contra de los luchadores sociales, no si mi presidente Andrés Manuel López Obrador está enterado, pero queremos que llegue a él, que sepa que los autodefensas somos gente pacífica, varios gobierno les tienen miedo a la palabra autodefensa porque muchas veces estamos haciendo el trabajo que los mismos militares y la policía no hace", Julia Klug, quien se dijo activista autodefensa.



Asimismo, afirmaron que David “N” fue nombrado por el recién fallecido General Mireles como comandante de los autodefensas en Veracruz y ahora está detenido como preso político.



"Que liberen a nuestros compañeros autodefensas en Veracruz, en ocasiones (el Gobernador) ha dado entrevistas diciendo que los autodefensas no existen y que David no es autodefensa, él no lo nombró, pero Mireles lo nombró y es uno de los autodefensas nombrados por el General Mireles en Veracruz", dijo Klug.



Cabe recordar que David "N" e Iván "N" fueron detenidos el pasado domingo, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, tras una persecución y balacera con policías, siendo asegurada un arma de fuego y drogas al llamado líder de autodefensas.