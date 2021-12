Presunto asesino de candidato en Cazones tenía miedo; quería protección del Gobierno

Omar “N”, presidente municipal electo de Cazones de Herrera y actualmente sujeto a proceso por el homicidio de Remigio Tovar Tovar, acusó, antes de ser detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE), ser víctima de hostigamientos, por los que incluso tuvo que escapar entre las azoteas contiguas a su domicilio.En escritos dirigidos a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e incluso al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, fechados el 23 de junio de 2021, expone que en más de dos ocasiones fue víctima de atentados a las afueras de su casa, de ahí que requirió seguridad para él y para su familia.“He recibido de manera anónima amenazas de muerte por parte de grupos antagónicos al servicio de la delincuencia, desconociendo a qué organización criminal pertenezcan”, relataba.Omar “N” agrega en sus escritos (que se hicieron llegar a alcalorpolitico) que, en 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente de la República, había garantías de seguridad para hacerlo y no existía coacción o presión de partido político alguno.“Sin embargo en el municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, en este momento (junio de 2021) no existe la seguridad para garantizar la libertad del libre tránsito.“Comento a usted el hecho notorio a nivel nacional el asesinato cometido en contra del entonces candidato por el partido político Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones de Herrera, Ver., C. Remigio Tovar Tovar”.Agregó que en más de dos ocasiones “en la madrugada han llegado a mi domicilio camionetas con gente armada, por lo cual tuve que escapar por las azoteas de los vecinos por temor a un atentado”, acusando que las autoridades veracruzanas se han mantenido omisas ante la serie de homicidios y atentados contra excandidatos a cargos de elección popular.Por ello solicitó que le fueran concedidas medidas de protección con elementos y vehículos terrestres de la Guardia Nacional hasta que existieran condiciones que garantizaran su seguridad: “ya que por razones de entrega-recepción y capacitaciones tendré la necesidad de desplazarme a Xalapa y temo ser víctima como lo fue el candidato a la presidencia ya citado con anterioridad”.Sin embargo, la autoridad federal también negó al presidente electo la protección solicitada. En el oficio de respuesta, la Secretaría de Gobernación contestó que la dependencia, si bien tiene entre sus funciones la de atender todos los asuntos de gobernabilidad que se planteen, “no cuenta con atribuciones para atender dicho asunto”.En otros oficios, triangulados a la Guardia Nacional, se indicó que se daría atención a la petición, pero Omar “N” fue detenido entre la noche del 22 y madrugada del 23 de junio, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Remigio Tovar, perpetrado el 4 de junio.Actualmente, junto a José Manuel “N”, Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, están presos por el homicidio, aunque ambos están acusados de ser los autores intelectuales.El caso ha sido altamente mediático, ante la detención de este último, colaborador del senador Ricardo Monreal, quien a su vez ha señalado los presuntos abusos de poder en el gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz ante el alto número de detenciones por el presunto delito de ultrajes a la autoridad, tipo penal declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).