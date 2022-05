Presunto asesino de periodistas en Cosoleacaque estaba en Xalapa el mismo día

Compañeros de Antonio de Jesús “N” difundieron un video en el que, aseguran, se puede observar al repartidor y estudiante del Tecnológico de Xalapa afuera de la taquería “El Buen Pastor” en la calle Pípila de Xalapa.Aseguran que, en la grabación del 09 de mayo, se observa al detenido junto a otros colegas a las 16:40 horas, mientras fuma un cigarro en las inmediaciones del local.“Ahí se me ve perfectamente, es el de camisa blanca”, señalaron los repartidores, quienes insisten en la inocencia de Antonio de Jesús “N”.Este martes la Fiscalía General del Estado informó la detención del repartidor como presunto autor material del homicidio de la directora del portal El Veraz, Yessenia Mollinedo Falconi y la reportera Sheila Johana García Olivera, aproximadamente a las 15:00 horas del 9 de mayo.El estudiante, a quien identificaron por el alias de “El Mara”, fue señalado del delito de homicidio doloso calificado, según el comunicado de la Fiscalía de Verónica Hernández Giadáns.Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que mediante la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), se logró la detención del repartidor “tras labores de investigación e inteligencia”, revelando que hay otro autor material del hecho.“El detenido fue ubicado en las inmediaciones del municipio de Naolinco de Victoria, Veracruz. Personal de campo de CONASE se trasladó de Cosoleacaque a Xalapa para ejecutar la captura.“El pasado 9 de mayo, Yesenia Mollinedo y Johana García, fueron asesinadas por dos hombres a bordo de una motocicleta, mientras se encontraban dentro de un automóvil estacionado, frente a una tienda de conveniencia”, reportó la SSPC.Sin embargo, este martes repartidores y familiares de Antonio de Jesús “N” se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada y apelaron por su inocencia, señalando que no hay forma que él pudiese haberse trasladado de Xalapa a Cosoleacaque, en el sur de la entidad.Añadieron que a Antonio de Jesús “N” nunca se le ha conocido como “El Mara” y que desde el 9 de mayo hasta la fecha el estudiante no ha faltado a su trabajo ni a sus clases en el Tecnológico de Xalapa, por lo que exigieron su liberación.