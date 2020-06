Presunto autor de ataque a García Harfuch, sólo imputado por cohecho

José Armando “N” alias “El Vaca” de 35 años, presunto autor intelectual del atentado en contra de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, alcanzó a burlar la justicia, pues aunque un juez de control declaró de legal su detención, el Ministerio Púbico, no le pudo imputar homicidio, tentativa de homicidio, ni su participación en los hechos registrados el viernes pasado.



A este lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a cuatro de sus cómplices, de entre los que destacan dos mujeres, todos detenidos en calles de la alcaldía Tláhuac, les imputaron delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, a quienes la autoridad ministerial consignó como parte de las detenciones derivadas por los hechos en la colonia Lomas de Chapultepec.



En audiencia inicial, la impartidora de justicia les impuso a los cinco la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que hace al delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, y justificada por los de contra la salud y cohecho.



Sin embargo, y a pesar de que la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) aseguró que José Armando “N” alias “La Vaca” era el autor intelectual del atentado, no se lo pudieron comprobar los delitos.



De hecho, el imputado demostró que, el día de los hechos, no estuvo en la colonia Lomas de Chapultepec.



La jueza, quien al inicio de la audiencia calificó de legal la detención de los imputados, fijó el periodo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria.



Asimismo, la jueza declinó la competencia por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, al Poder Judicial de la Federación.