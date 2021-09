Presunto daño patrimonial en Cuentas Públicas 2017 y 2018 es de más de 820 mdp

Hasta el momento, por las Cuentas Públicas 2017 y 2018, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha presentado 35 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz por un daño patrimonial de 820 millones 130 mil 874.39 pesos.



Por esos dos ejercicios fiscales auditados, se han presentado en contra de la administración estatal del panista Miguel Ángel Yunes Linares 14 denuncias penales al no solventarse, en 14 Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados, un daño patrimonial de 616 millones 85 mil 901.31 pesos.



Mientras que, también por ambas Cuentas municipales, el ente fiscalizador denunció a 21 Ayuntamientos al no solventar 204 millones 44 mil 983.08 pesos, entre los que sobresalen la administración del exalcalde de Xalapa, Américo Zúñiga y la del puerto de Veracruz, que presidió Miguel Ángel Yunes Márquez.



Las denuncias se presentaron en contra de quien o quienes resulten responsables y se deberá determinar qué ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público.



Cuenta Pública 2017



De acuerdo con el informe de seguimiento correspondiente a la situación que guardan las observaciones y acciones promovidas por el ente fiscalizador, en la Cuenta Pública 2017, la primera del bienio de Miguel Ángel Yunes Márquez, el daño patrimonial no solventado es de 593 millones 581 mil 901.31.



Por ese ejercicio fiscal, los 13 entes estatales denunciados son la Universidad Popular Autónoma de Veracruz por 241 millones 971 mil 897.62 pesos, donde se presentó el mayor daño patrimonial; el Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP), 145 millones 732 mil 475.67 pesos; el Instituto de Espacios Educativos de Veracruz (IEEEV) no solventó 81 millones 676 mil 570.17 y en el Fideicomiso Fondo Ambiental Veracruzano, 626 mil 886.19 peso.



También fueron denunciados los Institutos Tecnológicos Superiores de Pánuco, Perote, Las Choapas y de Juan Rodríguez Clara; la Universidad Politécnica de Huatusco y la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz.



En lo que respecta a la Cuenta Pública municipal 2017, el ORFIS ha presentado 19 denuncias penales en igual número de Ayuntamientos por no comprobar 193 millones 232 mil 218.88 pesos.



En este caso, en contra de la exadministración de Xalapa, encabezada por Américo Zúñiga Martínez, se presentó una denuncia por 2 millones 92 mil 127.93 pesos;



Las demás ex administraciones municipales denunciadas son Cuichapa, Citlaltépetl, Cosamaloapan, Tierra Blanca, Isla, Manlio Fabio Altamirano, Sayula de Alemán, Nautla, Alvarado, Papantla, Emiliano Zapata Castillo de Teayo, Naolinco, Coatzintla, Xalapa, Tlaquilpan, Ixcatepec, Yanga y Tezonapa.



Cuenta Pública 2018



Respecto al informe de seguimiento correspondiente a la situación que guardan las observaciones y acciones promovidas por el ORFIS, que la semana pasada se entregó al Congreso del Estado, en la Cuenta Pública estatal 2018, la segunda y última de la administración yunista, sólo el Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara fue denunciado al no comprobar 22 millones 504 mil pesos.



En torno a la denuncia en contra de la Secretaría de Seguridad Pública relativa al Sistema Estatal de Videovigilancia, interpuesta ante la Fiscalía Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la República y radicada con número de expediente FED/FECC/FECC-VER/0000114/2019 por un monto de mil 44 millones 523 mil 721.33 pesos, no se incluye en el informe, en virtud que es resultado de la atención a un exhorto de investigación ordenado por el Congreso del Estado.



Por cuanto hace a la Cuenta Pública Municipal, los 2 Ayuntamientos denunciados son el que presidente municipal Miguel Ángel Yunes Márquez, por un daño patrimonial de 10 millones 339 mil 877.07 pesos.



Así como la administración municipal de Playa Vicente, encabezada por Gabriel Antonio Álvarez López, al no comprobar 472 mil 877.13 pesos.