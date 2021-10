Presunto daño patrimonial en SESVER es de poco más de 6 mdp

En la revisión al Ejercicio Fiscal 2020, el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) sí resultó con observaciones a la obra pública que hacen presumir la existencia de un daño patrimonial por 6 millones 86 mil 921.71 pesos.Al igual que la administración duartista y yunista, en materia de salud, la 4T dejó 7 Centros de Salud sin operar y construidos de forma irregular.Las obras observadas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) son la ampliación y rehabilitación del Centro de Salud en la localidad de Mixtlantlapak del municipio de Mixtla de Altamirano, Veracruz y la terminación y ampliación del Centro de Salud en la localidad de Rancho Alegre, municipio de Alpatláhuac.Se encuentran sin operar y con un probable daño patrimonial de 2 millones 879 mil 94.40 pesos. Además, no se presenta evidencia suficiente e idónea que demuestre que se encuentren brindando el servicio conforme a los objetivos del programa y la población objetivo de la fuente de financiamiento; toda vez que no se aseguraron los recursos para su operación (plantilla de personal, equipamiento y suministro de medicamentos) en apego a los Lineamientos de Operación de la fuente de financiamiento.Asimismo, la construcción del Centro de Salud en las localidades de Tancazahuela y Temoctla, de los municipios de Chiconamel y Chicontepec, mismas que están sin operar, por no estar brindando el beneficio programado a la población objetivo de la fuente de financiamiento y observan un presunto daño patrimonial de 2 millones 133 mil 188.28 pesos.El Centro de Salud en las localidades de El Tulín y La Lima, de los municipios de Soteapan y San Juan Evangelista, están señalados como obra ejecutada de forma irregular, por falta de permisos y licencias, en específico la Validación por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Acta de Entrega Recepción a la misma para los trabajos eléctricos en media tensión y con un presunto daño patrimonial de 185 mil 118.37 pesos y de 92 mil 207.15 pesos por pago en exceso por volúmenes no ejecutados.Otra obra que carece de permisos y licencias, en específico la Validación por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Acta de Entrega-Recepción a la misma para los trabajos eléctricos en media tensión y que tiene un presunto daño patrimonial de 155 mil 769.85 pesos, es la terminación y ampliación del Centro de Salud en las localidades de Piedra Labrada y Saladero, de los municipios de Cerro Azul y Tamalín.Aunado a ello, la terminación y ampliación del Centro de Salud en las localidades de Tecomate y el Humo, municipio de Tepetzintla, está sin operar, en específico lo correspondiente a los trabajos eléctricos en media tensión, en donde se observó un presunto daño patrimonial de 575 mil 766.24 pesos.Y la obra de sustitución del Centro de Salud en la localidad de Astacinga y Mariano Escobedo, de los municipios de Astacinga y Mariano Escobedo, está ejecutada de forma irregular y con pagos en exceso por volúmenes no ejecutados, que presumen la existencia de un presunto daño patrimonial de 157 mil 984.57 pesos.