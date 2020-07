Presunto feminicida de Silvia Jazmín se quedará en prisión

Aldo Adán “N”, imputado por el delito de feminicidio en contra de Silvia Jazmín Armendaris Alpuche, quedó recluido en el CERESO de Coatzacoalcos tras legalizarse la ejecución de la orden de aprehensión 863/2019 en su contra el martes pasado, en Córdoba.



Ante la jueza Tomasa Delgado Serna, el imputado y la defensa solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso, fijándose el día 20 de julio para la continuación de la audiencia inicial.



Al Centro Integral de Justicia se dio cita la madre de Jazmín Silvia Alpuche, quien llorando pidió a las autoridades justicia por lo ocurrido a su hija el pasado 15 de agosto del 2019.



Por su parte, la asesora jurídica de la madre de Jazmín, Isabel Morales, indicó que se buscará llegar al esclarecimiento de los hechos.



“Estamos luchando por una joven que era una mujer trabajadora, honesta y que no tenía problemas con nadie, que no merecía que la asesinaran de esta manera, que no merecía ser víctima de un feminicidio”, comentó la abogada.



Aldo “N” fue detenido en Córdoba, luego de verse envuelto en un accidente vial.



Del homicidio de Jazmín se sabe que ella habría salido de su casa en Minatitlán a una cita con el pedicurista y nunca regresó.



Al día siguiente de su desaparición, fue hallada calcinada en un tiradero clandestino ubicado en la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa.



Su identificación se logró gracias a que se hallaron partes de sus piernas. El vehículo fue abandonado en la colonia Villas del Sur de Coatzacoalcos.