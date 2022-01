Presunto responsable de muerte de motorrepartidor seguirá proceso penal en libertad

Alberto “N”, presunto responsable de la muerte de César Issac, un joven repartidor de 24 años, fue puesto en libertad la noche de ayer martes, luego que la juez de control Ana Lilia Vidal decretara la reparación del daño y seguir el proceso legal en libertad.Al respecto, el presidente de la Barra de Abogados de Coatzacoalcos, Homero Gutiérrez Melchor, afirmó que este tipo de delito no se atiende con prisión preventiva forzosa según lo descrito en el artículo 19, aunque quedará a criterio de la autoridad si las circunstancias bajo las que le cometió el hecho revisten una característica de gravedad.Destacó que el que la jueza lo haya dejado en libertad para seguir su proceso desde casa no significa que esté libre de culpa, pues incluso al haber huido de la escena, se agravó el delito."El hecho no está impune, pues Alberto “N” seguramente tendrá que continuar con el proceso luego de reparar el daño a través del seguro del auto que manejaba y que provocó la muerte de César Isaac. No está absuelto, hay que ver las individuales de cómo ocurrieron los hechos, qué le provocó la muerte a la persona, todo debe ser valorado en su momento, es muy rápido en cuestión de horas hacer una valoración si no se tienen las herramientas suficientes; exámenes médicos, de laboratorio y al conductor de la unidad si viajaba en estado inconveniente, alcohol u algún enervante, todos elementos deben tomarse en cuenta, es muy probable que goce del beneficio de la libertad porque garantizó la reparación de los daños y con eso obtiene la libertad al no ser considerado en los delitos que ameritan prisión preventiva de acuerdo a la Constitución”, refirió el abogado.La víctima de 24 años, César Isaac, murió el fin de semana luego que Alberto “N” lo impactara con su vehículo March, color Gris, que conducía en estado de ebriedad; el repartidor de mandados falleció casi al instante, sobre la avenida Universidad y Nuño de Balboa, de Coatzacoalcos.