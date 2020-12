Presuntos “autodefensas de Veracruz” acusan que Gobierno busca callar su movimiento

Integrantes del grupo de presuntos Autodefensas en Veracruz acusaron que la detención de David "N" y sus otros dos compañeros forma parte de una represión política para callar su movimiento.



Al respecto, Tadeo Rodríguez, líder y coordinador del grupo en ausencia de David "N", insistió en que la detención de sus compañeros es arbitraria, ya que aseguran no portaba ningún arma como lo manifestó en un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz.



Denunciaron que durante el bloqueo que realizaron ayer para exigir la liberación de estas personas, fueron retirados de forma violenta por granaderos.



Compañeros de los detenidos dijeron que el Gobierno ha incurrido en atropellos y aseguran que “fabrican” acusaciones hacia David "N" y sus compañeros para evitar que trabajen a favor del pueblo.



Afirmó que como autodefensas no utilizan armas de fuego sino que los elementos de seguridad obligaron a David "N" a hacer detonaciones con un arma perteneciente a los uniformados.



Por ello, insistieron en que deben ser liberados de forma inmediata, ya que incluso no les han permitido tener contacto con ellos desde tu detención.