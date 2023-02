Presuntos delincuentes se liberan por mala integración de carpetas de investigación: Juez

Por una mala integración de las carpetas de investigación es que se termina liberando a presuntos delincuentes, señaló la juez de control en Orizaba, Saray Hernández Pérez.Recordó que su labor como juzgadores es la determinar si una persona queda sujeta o no a vinculación de proceso o si se le dicta o no una condena.Sin embargo, no nada más depende de nosotros. Valoramos pruebas, escuchamos argumentos de cada uno de los operadores jurídicos e incluso los propios acusados y víctimas que tienen uso de la voz en la ausencia, explicó.La jueza recordó que, de acuerdo con el nuevo sistema penal, las partes involucradas están presentes en las audiencias para conocer los argumentos y pruebas que presentan los abogados.Consideró que esto permite acabar con prácticas viejas en donde se mencionaban presuntas situaciones de corrupción, por lo que no se puede decir que el nuevo sistema penal no sirve o que los jueces son corruptos, pues se actúa con claridad.Remarcó que las decisiones se toman con base en datos, medios de prueba o pruebas aportadas por la Fiscalía y considerando todo esto se toma una decisión.