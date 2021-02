Presuntos desvíos del yunismo denunciados ante FGR suman 53 mmdp

Con motivo al seguimiento de las Cuentas Públicas 2017 y 2018, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) presentó nuevas denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto daño patrimonial superior a los 53 mil millones de pesos.



Además, interpuso una denuncia en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE), una en contra del Ayuntamiento de Veracruz y otra en contra del Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara.



La auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, dijo que por la Cuenta Pública 2017 se presentó en la FGR una denuncia penal por simulación de registros contables de la Cuenta Pública Consolidada del Poder Ejecutivo por el orden de los 18 mil 650 millones de pesos.



Por la Cuenta Pública 2018 se presentó otra denuncia ante la FGR por un daño patrimonial de 8 mil millones de pesos, ya que el ORFIS detectó en el proceso de reestructuración y liquidación anticipada de créditos, que hizo la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), activos de Fideicomisos y Fondos de Reserva con cantidades que no eran reales.



Otra denuncia ante la FGR fue por un quebranto financiero de 27 mil 455 millones de pesos por simulación de registros contables de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo.



Mientras que en la FGE presentó una denuncia en contra del propio órgano autónomo por la adjudicación directa del contrato de obra denominado “Proyecto Ejecutivo de Construcción de un Centro Integral de Justicia en Cosamaloapan”.



Dijo que, en caso de ser necesario, los hechos ilícitos detectados podrían denunciarse ante la FGR.



Asimismo, por la Cuenta Pública 2018, el ORFIS presentó una denuncia penal en contra del Ayuntamiento de Veracruz que preside Fernando Yunes Márquez por un presunto daño patrimonial de 10 millones 339 mil 877.07 pesos.



González Cobos dijo que la denuncia se presentó ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.



Aunque no proporcionó los datos de la denuncia, se trata de un saldo no ejercido que derivó en la observación FM-193/2018/013 DAN, misma que quedó sin solventar.



El ORFIS detectó que el Ayuntamiento no ejerció en su totalidad los 10 millones 339 mil 877.07 pesos procedentes del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Marítimos.



Además de no haber cumplido con el principio de Anualidad, no fueron reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE).



Aunado a ello, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente envió al ORFIS el expediente administrativo PMAVER/DJ/EXP-051/2019, a través del cual expuso la problemática ambiental que ocurre en el municipio de Veracruz, por el manejo de los residuos sólidos.



Se señala que como como resultado de la inspección “in situ” a través de la orden de visita No. 503/2019, se puede apreciar que el concepto por el que se erogaron los pagos fue por motivo de un relleno, el cual como anteriormente se observa es un tiradero a cielo abierto, lo que ha generado un impacto ambiental de desequilibrio ecológico.



Por lo que la PMA requiere al ORFIS para que en el ámbito de sus atribuciones y competencia, solicite al Ayuntamiento de Veracruz que reintegre los recursos erogados que se le pagaron a la empresa “Veolia Residuos Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable”, por concepto de servicios de relleno sanitario, disposición final de los residuos sólidos municipales.



Otra denuncia presentada fue en contra del Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara, por un daño superior a los 22 millones de pesos.