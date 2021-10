Presupuesto 2022 muestra que el campo no es prioridad para la 4T

El secretario general de la Unión General Obrero Campesina y Popular (UGOCP), Luis Gómez Garay, consideró que el presupuesto para el campo para este 2022 dado a conocer en el paquete económico en días pasados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, muestra que el agro no es prioridad para el Gobierno Federal."El desarrollo productivo del campo no es prioridad para el Gobierno Federal. El proyecto de presupuesto para el campo 2022 sigue la inercia en la estrategia del Gobierno Federal que ha profundizado la quiebra de la rama productiva", manifestóPor otro lado, mencionó que aunque no está en contra de los programas federales de apoyo para el campo, es necesario regular los recursos dados para los insumos como fertilizantes, semillas y herramientas, pues debido a la pobreza en la que se encuentran la mayoría de los productores, estos apoyos son utilizados para cubrir las necesidades de sus familias.“La gente, ante la permanente pobreza en la que está el campo, lo que hacen con ese dinero es que atienden sus necesidades alimentarias para más rápido, no hay un acompañamiento que permita incrementar su capacidad productiva”, concluyó