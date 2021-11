Presupuesto federal 2022 no es suficiente para universidades públicas

El incremento porcentual al presupuesto 2022 de las universidades públicas no satisface la pérdida del poder adquisitivo y la creciente inflación, consideró el dirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), Enrique Levet Gorozpe.“No es lo que esperábamos en las universidades”, refirió el líder nacional de los sindicatos universitarios.Comparó que el incremento de 4 por ciento a la educación superior es inferior a la tasa de inflación de 6 por ciento (con respecto al último corte del Índice Nacional de Precios al Consumidor) y por lo tanto, dicho porcentaje no restituye la pérdida del poder adquisitivo.“Las cifras que se están manejando son un poquito arriba del 4 por ciento, no sé en qué condiciones se les dará a las universidades públicas estatales, nos parece que todavía no es muy bueno”.Levet Gorozpe recordó que las universidades públicas ejercen un presupuesto dual, tanto de la Federación como de los Gobiernos Estatales.“Y si éstas no se incrementan al mismo ritmo de la inflación, quedan rezagadas en situación presupuestaria y un presupuesto que no crezca no le permite crecer a las universidades en nuevas tecnologías, tecnologías de la comunicación e información (TIC) e instalaciones físicas”.Esto afectará a la larga en la matrícula, al no contar con la oportunidad de abrir más vacantes a estudiantes de nuevo ingreso, pese a lo dictado por la Ley General de Educación Superior y a la larga no se cumplirían los conceptos de gratuidad y obligatoriedad.En términos generales, Levet Gorozpe enfatizó que la CONTU pidió un incremento de presupuesto de más de 15 mil millones de pesos para las universidades públicas y la educación en general.En el caso de Veracruz, el también dirigente de la Federación de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la UV (FESAPAUV) descartó que la casa de estudios sufra problemas por la falta de dinero, debido al incremento anual previsto por la Constitución.“El problema presupuestal de la Universidad, su economía está sana y desde luego el financiamiento de la UV se ha concretado a través de la autonomía financiera establecida en la Constitución del Estado y con la obligatoriedad del Estado de apoyar a la UV”.Anticipó que el FESAPAUV se suma al proyecto de la gestión del rector Martín Aguilar Sánchez “y nosotros coincidimos en gran parte con los objetivos y las metas propuestas por la Universidad”, abundó.