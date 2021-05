Presupuesto federal para Orizaba tendrá una reducción de 10 mdp

En lo que va del año, el presupuesto federal para el municipio de Orizaba ha tenido una reducción de aproximadamente 10 millones de pesos, lo cual impactará en la obra pública, se indicó durante una sesión de Cabildo.



Al explicar la situación a los ediles, el tesorero municipal explicó que se hizo una modificación al presupuesto, lo que representa al momento que de los 732 millones de pesos que se tenía previsto recibir para Orizaba en este ejercicio fiscal, se recibirán 722, aunque no se sabe si más adelante haya otro ajuste.



Señaló que cada año se hacen algunos ajustes al presupuesto, a veces les ponen un poco o les quitan un poco, pero este año es el que más les han quitado, ya que el anterior les disminuyeron 7 millones de pesos.



López García reconoció que aún no se llega al primer semestre del año, por lo que no se sabe si más adelante tengan otro ajuste en el presupuesto.



Este tema fue tratado en sesión de Cabildo para que el tesorero informara a los ediles y tendrán que ser éstos los que lleven a cabo los ajustes necesarios en materia de obra pública.