Pretende Ayuntamiento de Tuxpan municipalizar servicio de agua potable

Bajo argumento de que el servicio que ofrece la CAEV a la población es deficiente, el ayuntamiento porteño hizo oficial la solicitud de municipalizar el suministro de agua potable en esta ciudad.



Lo anterior, indicó el alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha, es con fundamento al artículo 115 constitucional, que establece que el agua debe ser administrada por los municipios.



Refirió que por ello el Cabildo aprobó solicitar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez la administración de todo el sistema de agua de Tuxpan, con el objetivo de resolver las constantes fallas en el servicio.



“La administración del sistema de agua le corresponde a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), así como el servicio de drenaje, pero es el Ayuntamiento quien atiende las demandas en zonas donde no lo hay, y en otras partes del municipio hay fugas de agua que no atiende la institución estatal”, abundó el alcalde.



Puso como ejemplo que, durante la etapa más crítica por el estiaje, el ayuntamiento utilizó 4 pipas para entregar agua en comunidades y colonias donde no disponían del vital líquido. “Entregamos 2 millones 600 mil litros de agua”, aseveró.



Asimismo, recalcó que la municipalización permitiría al gobierno local impulsar el crecimiento de la red de abastecimiento, atender las quejas de fugas y mejorar el sistema de distribución, que en los últimos años ha sido una constante demanda de los tuxpeños.