Prevalece “violencia política” en Veracruz, advierte PAN

Prevalece “violencia política” en Veracruz, señaló el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, quien exigió a la Fiscalía General del Estado esclarecer los hechos que derivaron en el asesinato de la exalcaldesa priista de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro y su hija, Carla Enríquez Merlín.



El líder panista expuso que tan sólo en menos de una semana dos actores políticos han sido asesinados, uno el precandidato a la candidatura de MORENA a la alcaldía de Úrsulo Galván y este día, la exedil junto con su hija.



Manifestó que en estos momentos hay que dejar a un lado las filiaciones y banderas de partidos para cerrar filas en torno a la violenta situación que afecta a la entidad.



“Esto es una clara muestra de la inseguridad política que se vive en el Estado. No puede quedar impune, es momento de dejar a un lado las siglas partidistas y actuar para que este tipo de situaciones contra precandidatos veracruzanos no sigan ocurriendo”, señaló.



Reiteró el llamado a las autoridades de procuración de justicia para llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones del caso.



“Exijo a la Fiscalía General del Estado que investigue este doble homicidio y que estos sean esclarecidos con una investigación amplia y profunda. Hay que recordar que es el segundo hecho delictivo contra un actor político en menos de una semana. El pasado jueves 11 de febrero fue asesinado a balazos Gilberto Ortiz Parra, precandidato a la presidencia municipal de Úrsulo Galván. No puede sembrarse el miedo entre los que tienen aspiraciones a un cargo de elección popular ni deben intimidar al electorado con acciones de violencia”, reiteró.



El objetivo, señaló Guzmán Avilés, es evitar riesgo de un proceso electoral violento en la entidad que inhiba la participación de la población para elegir a sus futuros representantes, así como dar certeza a los ciudadanos y al resto de los sectores de la sociedad.