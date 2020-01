Prevé Ayuntamiento de Coatepec mayor recaudación por pago de servicios este año

El subdirector de Ingresos de la Tesorería Municipal de Coatepec, Juan Carlos García Hernández, aseguró que durante este primer día de recaudación de impuestos hay buena respuesta de la población, por lo que se prevé que sea mayor a la del año anterior, aunque no proporcionó cifras.



"Desde temprana hora estamos atendiendo, el compromiso que tienen de pagar lo vemos claro, las filas que hay en este momento, nuestra expectativa es mayor a la del 2019. No sólo se paga predial, se paga dominio, servicios y dar un dato exacto no lo tengo presente", abundó.



Señaló además que el pago podrá efectuarse de 8 a 3 de la tarde y se estará aplicando un descuento del 20 por ciento a quien lo haga durante el mes de enero y un 50 por ciento para adultos mayores, jubilados y pensionados.



"No sólo está el pago físico, por medio de transferencia electrónica, se les da su estado de cuenta y van al banco Banorte y solicitan su comprobante y vía Internet imprimen su estado de cuenta y pagan. El horario de oficina es de 8 a 3 de la tarde pero si hay más gente (se atiende) hasta que se vaya la última persona. Enero lo tenemos en Código Hacendario hasta el 31 de enero con 20 por ciento de descuento; sin embargo, hay una excepción que menciona que pudiera existir pago hasta febrero sin recargos ni multas", detalló.



Finalmente, agregó que hay descuento en multas, por lo que hizo un llamado a la población para regularizarse.



"En caso de recargos no podemos hacer un descuento, sin embargo, el hecho de que no hayan pagado a tiempo implica un pago de multa; en este sí se aplica", concluyó.