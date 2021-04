Prevé PAN dar hasta 50 mil votos a la coalición en pos de la Alcaldía de Xalapa

El Partido Acción Nacional (PAN) podría aportar entre 45 mil y 50 mil votos a David Velasco Chedraui, a su candidatura para la Alcaldía de Xalapa, lo que significará parte importante para lograr la presidencia municipal por parte de la coalición PAN-PRI-PRD.



El dirigente estatal de Acción Nacional (PAN) en Veracruz, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, afirmó que esta alianza beneficiará a la ciudadanía y a nivel de militancia, los panistas van a votar por el PAN, los priistas por el PRI y los perredistas por el PRD.



“Nadamás que la suma va para un sólo candidato. Entonces, ésa es la gran diferencia en este tipo de alianzas y cada quien está votando por su partido, no está votando por el PRI, va a estar votando por el PAN, el candidato es de las tres fuerzas políticas”, añadió.



Y es que a decir de Guzmán Avilés, pese a que le ofrecieron al diputado local panista Sergio Hernández Hernández abanderar la candidatura de la Alianza con los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, a la Alcaldía de Xalapa, él la rechazó.



Al respecto, destacó que la coalición “Veracruz Va” tiene la fortaleza para ser más competitivos el 6 de junio, por lo que lamentó que el Legislador prefiriera que el blanquiazul fuera solo en las elecciones municipales.



“Es parte importante de la alianza, la alianza lleva la fortaleza de tener en un conjunto para poder ser más competitivos. Se le ofreció a Sergio Hernández Hernández la candidatura y que llevara él la alianza; no la quiso (…) Sergio quería participar sólo con el PAN”, comentó.



Para definir la alianza en la Capital del Estado, hubo intervención del CEN y de todos los dirigentes; viendo la situación “se hizo precisamente una alianza que se estaba buscando desde un principio y que es importante para nosotros porque se dará a los ciudadanos la oportunidad de tener candidatos competitivos”.



El líder panista insistió en que con este frente opositor se le va a dar a los ciudadanos la oportunidad de tener candidatos competitivos, reconociendo que si bien tenían fortaleza para ir con candidato propio por el Ayuntamiento capitalino, no era suficiente para lograr la victoria.



“Sabíamos que teníamos fortaleza pero no tanta como para (el triunfo). Entonces para nosotros era importante ver que ahorita se fortalece aún más la alianza y esto hace más competitivo a toda la suma de los tres partidos, no nada más en lo que respecta a Xalapa, sino a las dos diputaciones federales y a las dos locales de Xalapa”, afirmó.



Para finalizar, Joaquín Guzmán negó que la postulación del priista David Velasco les vaya a afectar electoralmente ante la inconformidad de los panistas de la Capital por la decisión de ir coaligados, ya que dijo, ellos votarán por su partido independientemente de que el candidato sea del Revolucionario Institucional.