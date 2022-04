Prevén 95% de ocupación hotelera en la región por Semana Santa

La proyección y expectativa para los empresarios hoteleros de Xalapa y la Región de Cultura y Aventura, de cara a las vacaciones de Semana Santa, es una ocupación del 90 a 95 por ciento, pues ya están empezando a registrar reservaciones por parte de los visitantes."Tenemos expectativa, es un fin de semana largo por decirlo de alguna manera, no se consideran tanto los 15 días como efectivos, sí estamos esperando arriba del 90 o 95% en la región, no en Xalapa; en destinos de agua pues aumenta, se puede esperar hasta el cien por ciento para lo que es jueves, viernes y sábado santo", estimó el presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros, Región Cultura y Aventura AC, Carlos Alberto Mesa Bañuelos.Sobre los municipios con actividades acuáticas, dijo que el principal es Actopan, en el que se incluye la playa de Villa Rica; no obstante, con gremio turístico están apuntando a otras demarcaciones con sus eventos en estos días de asueto."Coatepec me pidió que le echara la mano con la promoción del Festival de la Orquídea; en Naolinco va a haber teatro al aire libre en los días santos y música; Alto Lucero no me ha pasado información", detalló.Sobre el relevo en la Secretaría de Turismo y la llegada de Iván Francisco Martínez Olvera a su titularidad, Mesa Bañuelos dijo que la ven positiva toda vez que ha trabajado con él desde que era subsecretario de Atención y Promoción Turística.