Prevén batalla jurídica por Reforma Electoral

El diputado Sergio Gutiérrez Luna reconoció que en cuanto se publique la Refoma Electoral tras su aprobación por el Congreso de la Unión vendrá una batalla jurídica por parte de opositores. Aunque aseguró que es benéfica, tambien aceptó que esta iniciativa podría ser tumbada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Por lo pronto, Gutiérrez Luna afirmó que no hay razón jurídica para que caiga."Pero se habrá de defender, apenas se aprobó, pero todavía falta que se mande al Ejecutivo y se publique; a apartir de eso vendría la batalla jurídica que han anunciado Lorenzo Cordova y Claudio X. González, que es el jefe de Córdova".De acuerdo al legislador, jurídicamente puede pasar cualquier cosa si el caso llega a la Suprema Corte, “pero cuando la razón nos asiste la vamos a defender a fondo”.El legislador aseveró que se aprobó porque es necesario que no haya organismos tan caros como el Instituto Nacional Electoral (INE).“Queremos una democracia confiable, segura, que las elecciones sean garantizadas para todos, pero no con sueldos estratosféricos ni con burocracias grandiosas como actualmente sucede en el INE, queremos algo austero para que pueda servir a la ciudadanía".Reprochó que la marcha que hizo la derecha, la oposiciónpara defender al INE, fue un reflejo de una posición política que está buscando llevar la contraria al presidente pero de fondo no tienen razón.Comento que si habrá impacto económico, pero será de ahorro para las finanzas públicas "de entre 5 a 10 mil millones de pesos y es dinero que se inyectará a la infraestructura de los municipios".Al acudir a una reunión como parte de la campaña "Que siga López", dijo que los diputados que aprobaron el Plan B de la Reforma Electoral no son traidores a la patria, pues lo que hicieron fue simplificar muchas cosas."Lo que algunos quieren es volver al reparto de cuotas y de cuates. En el 2014 se reformó la constitución para aumentar de 7 a 11 los consejos electorales y la única finalidad que tuvo fue repartirlas entre ellos como barajitas. En el 2014 sí se toco al INE y ahora que se quiere que sea más austero no lo quieren asi".