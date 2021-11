Prevén cañeros zafra de 500 mil toneladas para ciclo 2020-2021

Mientras que en la zafra anterior se lograron moler 411 mil toneladas de caña, para el presente ciclo 2020-2021 se fijó una meta de 500 mil toneladas, indicó el secretario general de la Unión Local de Productores de Caña CNPR en el ingenio El Carmen, Adolfo Rosas Mina.Indicó que el próximo día 14 comenzarán a entregar la caña cruda al ingenio y el 15 se iniciará oficialmente la zafra.Rosas Mina mencionó que el ciclo anterior fue muy bueno para ellos, les dejó buen remanente y en general fue bueno para el sector cañero a nivel nacional.Comentó que los remanentes “fueron de 87.63” y actualmente ya están en las pláticas para cubrir los pagos.Mencionó que la empresa tiene un plazo hasta el 30 de diciembre, pero no creen que haya ningún problema dado que ya están en pláticas para ese tema.Respecto a las condiciones climáticas que prevalecieron en el año, comentó que, aunque se dijo mucho de la sequía, afortunadamente no les pegó, pues no duró mucho y con las lluvias se tuvo bastante agua, de ahí que las perspectivas para la zafra que está por iniciar sean muy halagüeñas.“Estamos convencidos de que la zafra que está por iniciar será mucho mejor”, sostuvo el dirigente cañero.