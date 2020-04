Prevén “caos” para campesinos de Vega de Alatorre si pandemia se extiende

El cierre de mercados y centrales de abasto en el interior del país golpeó a productores de sandía de Vega de Alatorre.



De acuerdo con el alcalde Román Bastida Huesca, en el municipio se producen, por temporada, un aproximado de 300 hectáreas en tierras cercanas al mar.



Por lo anterior, el edil advirtió que de prolongarse las medidas de confinamiento domiciliario y sana distancia, derivaría en un caos para los agricultores.



"Esperemos que no se prolongue la pandemia porque sería un caos... porque este municipio vive del sector agropecuario", dijo.



Citó de ejemplo que el cierre de la Central de Abastos de la Ciudad de México provocó que la producción de sandía no saliera de Vega de Alatorre.



"Son casi 300 hectáreas las que se dedican a la sandía en esta época porque es un producto que sale muy rápido y que tenía buen mercado" dijo.



Sin embargo, luego de que "se rajaron", dijo, mercados de Nuevo León y Tamaulipas, las pérdidas por el producto se cuentan por toneladas.



"Y en el caso de los agricultores, la verdad que están sufriendo porque este momento es cosecha de sandía y hay gente que se ha quedado con sus toneladas de sandía, porque se les raja la gente del norte que es donde se les manda el producto, tradicionalmente para Nuevo León y Tamaulipas" enfatizó.



Agregó que en 300 hectáreas de "tierra vega", los productores siembran plátano y dicho cultivo resulta más perecedero, aunque al momento, no reportan problemas de producción porque se cosecha cada quince días.



"Y esperemos que esto salga pronto para evitar este problema" finalizó.