Prevén comercios de pescados y mariscos de Xalapa baja en ventas de hasta 50% por contingencia

Pérdidas de al menos 50 por ciento anticipan propietarios de locales de marisquerías y pescaderías en la zona de La Rotonda.



Lo anterior, debido a las medidas de confinamiento domiciliario y sana distancia vigentes en el país y el Estado.



De acuerdo con Karla Reyes, administradora de una pescadería en La Rotonda, también influyeron las medidas preventivas del cierre de templos católicos y la suspensión de las celebraciones por el Jueves Santo y Viernes Santo.



"Creemos que las ventas pueden bajar por lo mismo de la contingencia. Se trató de avisar que sólo viniera una persona por familia para evitar las aglomeraciones, desafortunadamente vienen familias completas. Esperamos que se baje casi al 50 por ciento", dijo.



Los comercios tomaron la previsión de comprar menos producto para vender y, al realizar su labor, siguen las recomendaciones de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, así como de Protección Civil Municipal.



"El problema fue que en cuestión de Comercio y Protección Civil, avisaron muy tarde que no se iba a poder salir como cada año que se pone el stand, para evitar aglomeraciones, porque no cabemos. Somos locales pequeños y nos prohibieron salirnos pero lo vemos contraproducente porque se junta más la gente", indicó.



Por parte de los comerciantes, se delimitó el espacio de la Sana Distancia por medio de cintas adhesivas en el suelo; así como la colocación de cartulinas con recomendaciones.



"Hay cartulinas y notas. No sé si los demás negocios pero nosotros tratamos de poner cartulinas pidiendo a las personas que por lo menos un metro de distancia guardaran", afirmó.